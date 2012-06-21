Внаслідок бойових дій в Авдіївці є загроза виникнення гуманітарної та екологічної катастрофи в регіоні, заявив перший заступник Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Гуґ. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
Експерт зазначив, що об’єкти інфраструктури, водо-, електро-, газопостачання мають функціонувати незалежно від того, де проходить умовна лінія розмежування. За його словами, з 29 січня спостерігачі місії фіксують надзвичайно високу кількість порушень режиму припинення вогню на Донбасі. «Кількість порушень режиму припинення вогню, які ми фіксуємо щодня, сягає тисяч, зокрема у вівторок — понад 11 тисяч. Це безпрецедентні показники», — повідомив Александер Гуґ.