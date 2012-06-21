Рада міністрів ОБСЄ затвердила новим Генеральним секретарем організації колишнього посла Швейцарії при ОБСЄ Томаса Гремінгера. Екс-очільник цієї структури Ламберто Дзанньєр, повноваження якого спливли 30 червня, став верховним комісаром у справах національних меншин, а колишній лідер французької соціалістичної партії Арлем Дезір — представником ОБСЄ з питань свободи ЗМІ, повідомляє УНІАН.
Колишня очільник МЗС Ісландії Інгібьорг Сольрун Гісладоттір обійматиме посаду директора Бюро з демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ.
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