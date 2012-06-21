Зустріч із новопризначеним Генеральним секретарем ОБСЄ Томасом Ґремінґером провів Президент Петро Порошенко. Він привітав швейцарського дипломата, який має ранг Посла, пана Ґремінґера з обранням на цю відповідальну посаду й поінформував про розвиток ситуації на Донбасі, імплементацію мінських угод, окреслив бачення стратегії деокупації Криму.
Співрозмовники обговорили діяльність СММ ОБСЄ та потреби зміцнення оперативної роботи Місії. Петро Порошенко звернувся до Генсека з проханням сприяти наданню СММ нового технічного оснащення задля підвищення якості повсякденної роботи її спостерігачів. Було наголошено на важливості повного й безперешкодного доступу цих фахівців до всієї тимчасово окупованої території Донбасу, включно з неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону.
Сторони скоординували підходи до розміщення миротворчої місії ООН на всій території окупованого Донбасу. Петро Порошенко наголосив на важливості налагодження інтенсивного діалогу між ОБСЄ та ООН з цього питання, повідомляє департамент прес-служби АП.
Президент закликав задіяти всі можливі механізми Організації, щоб звільнити українських політичних в’язнів у Росії та Криму, а також заручників, що утримуються російськими окупаційними військами на Донбасі.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»