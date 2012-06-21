Зустріч із чинним головою ОБСЄ, федеральним міністром Європи, інтеграції та закордонних справ Австрії Себастіаном Курцом, якого нещодавно обрано головою Австрійської народної партії, провів Президент Петро Порошенко.
Глава держави привернув увагу до брутального порушення Кремлем мінських домовленостей, яке триває, свідчення чого — чергове загострення безпекової та гуманітарної ситуації на Донбасі. Було відзначено, що дедалі частіше ціллю для обстрілів із застосуванням забороненого озброєння бойовики та їхні кремлівські куратори обирають саме цивільні об’єкти.
Особливу увагу сторони приділили зростанню випадків залякування спостерігачів ОБСЄ з боку проросійських бойовиків. Президент України наголосив, що головна мета російської тактики залякування — максимальне обмеження доступу СММ ОБСЄ до окупованої території аж до повного їх витіснення з регіону.
Петро Порошенко підкреслив необхідність посилення технічних можливостей місії, що дасть змогу підвищити безпеку персоналу ОБСЄ зокрема через розширення можливостей для проведення віддаленого моніторингу.
Глава держави закликав австрійське головування активізувати консультації у Відні щодо розміщення озброєної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.
Петро Порошенко зазначив, що Кремль і надалі здійснює кроки, спрямовані на інтеграцію захоплених підприємств Донбасу в російську економіку. Це не лише перешкоджає імплементації мінських домовленостей, а й підтверджує, що російська сторона заздалегідь готувала експропріацію українських підприємств на окупованих територіях.
Глава держави закликав чинного голову ОБСЄ реагувати всіма можливими способами на порушення Москвою прав українських громадян на окупованих територіях. Він привернув увагу до подальшого блокування звільнення заручників на Донбасі, навіть попри завершення українською стороною так званої процедури верифікації. Останню було пов’язано з тим, що більша частина полонених бойовиків категорично не бажають повертатися під патронат своїх російських кураторів.
Окремо було обговорено питання деокупації Кримського півострова. Петро Порошенко підтримав рішення Комітету постійних представників ЄС продовжити чинність «кримського пакета» санкцій на рік і висловив очікування, що його підтримають міністри закордонних справ ЄС 19 червня.
Глава держави висловив упевненість, що нині, коли Росія брутально порушує зобов’язання в межах ОБСЄ, Австрія виходитиме з необхідності відновлення поваги до верховенства права у межах головування в ОБСЄ і в питанні збереження, а в разі необхідності посилення економічних і секторальних санкцій ЄС проти РФ.