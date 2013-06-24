15 вересня Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який зібрався в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії, затвердив внесення об’єктів «Київ: Собор Святої Софії та прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра», а також «Ансамбль історичного центру м. Львів» до Списку всесвітньої спадщини, що перебуває під загрозою через небезпеку знищення, яку створює російська агресія. Про це повідомляє Урядовий портал.

Включення українських об'єктів до цього Списку надає Україні додаткові юридичні аргументи для збору доказів агресії росії проти культурної спадщини України. Також відкриває двері для додаткової технічної допомоги, аби реалізувати нові надзвичайні заходи для захисту унікальної спадщини.

Загалом, Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО вважає, що «для повної гарантії захисту видатної універсальної цінності об’єкта оптимальні умови більше не виконуються, і йому загрожує потенційна небезпека через війну». Ці об'єкти також уразливі до ударних хвиль, спричинених бомбардуванням росією двох міст.

Участь у 45-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО бере заступник Міністра культури та інформаційної політики Анастасія Бондар, а також серед членів української делегації: Микола Мовчан, заступник Постійного представника України при ЮНЕСКО, Іван Ліптуга, директор Департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міської ради.

Під час засідання делегація України виступила із суворим засудженням злочинів росії проти культурної спадщини України і наголосила, що єдиною причиною внесення згаданих об’єктів до Списку ЮНЕСКО під загрозою є російська агресія проти України.