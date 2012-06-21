Перехід із паперового на електронний варіант трудової книжки передбачає ухвалений учора закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі». Його підтримали 265 народних депутатів України. Проте ще п’ять років використовуватимуть і цифровий, і звичний паперовий варіанти, повідомляє УНІАН. Закон передбачає облік трудової діяльності в електронній формі, врегулювання питання автоматичного призначення пенсії за віком через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Відомості про трудову діяльність до Державного реєстру через вебпортал електронних послуг ПФУ у вигляді сканованих або оцифрованих копій передбачених законодавством документів (трудової книжки, довідок тощо) вноситимуть працівник і роботодавець з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису. Передбачено й можливість автоматичного призначення пенсії (без особистого звернення особи) зі збереженням права відстрочки виходу на пенсію.