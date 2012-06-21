Віцепрем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко вручив премії Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за найкращі літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва за 2018 рік. Він привітав лауреатів і наголосив на важливості праці дитячих письменників і художників. «Саме ваші твори допомагають молодшому поколінню розпізнати добро і зло, зрозуміти, в якій країні вони живуть і для яких майбутніх звершень народилися. Ваші твори повертають до старих істин: треба шанувати батьків, свою землю, свою країну. Ці цінності у ваших творах отримали одностайні позитивні відгуки членів конкурсної комісії», — цитує віцепрем’єра його служба.
Цю премію присуджують щороку в чотирьох номінаціях за твори, які сприяють вихованню дітей та молоді в дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства і які мають визнання серед читачів. У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва» нагороджено письменника Івана Андрусяка за збірку віршованих казок для дітей молодшого шкільного віку «Зайчикова книжечка» та повість-казку «Третій сніг». У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва» урядову премію отримав художник-графік Михайло Александров за художнє оформлення книжки Сергія Товстенка «Ремонт Летючих Чудес», а в номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва» — режисер-постановник Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського Артур Прокоп’єв за виставу «Король Лев». У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва» нагороджено режисера та художника-постановника Андрія Щербака за анімаційний фільм «Причинна», створений за мотивами однойменної балади Тараса Шевченка.