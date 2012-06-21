Цими днями на оновленій малій сцені Сумського обласного академічного театру драми та музичної комедії імені М. Щепкіна, яка після реконструкції стала мистецьким шедевром, відбувся прем’єрний показ вистави «Одержима» за твором Лесі Українки.
Численні глядачі побачили талановите сучасне прочитання відомого твору з оригінальним його трактуванням, високою майстерністю акторської гри, вишуканим мистецьким стилем і неординарним сценічним оформленням.
Як розповів директор театру заслужений діяч мистецтв Микола Юдін, сумські майстри сцени доклали багато зусиль і професійного вміння, щоб притча на одну дію засяяла притаманними їй барвами й відтінками. Адже відомо, що театральна доля «Одержимої» не завжди була прихильною до твору.
«Одержима» — це інтерпретація відомого біблійного сюжету, в якому головна героїня — любов. Міріам пізнає її поруч з Месією в образі Марії Магдалини; поруч з Месією як Отцем, будучи творінням Господнім; поруч з Месією як Сином Божим в образі Діви Марії. Вона проходить з ним усі випробування: в пустелі — страждання; у Гетсиманському саду — зраду; на Голгофі — смерть. Та чи вдається їй збагнути, яка любов є істинною? Та, що дарує спокій, чи та, що породжує «одержимість»?
У виставі зайняті заслужений артист Сергій Медін, артисти Катерина Саченко, Юрій Оноприйко і Юрій Садовничий, режисура і сценографія Романа Козака, а костюми Любові Медвідь.
Саме «Одержима» представлятиме сумський колектив на Міжнародному фестивалі «І люди, і ляльки», який проходитиме на початку липня у Львові й у якому братимуть участь закордонні колективи.