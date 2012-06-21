Цього року, вперше із дореволюційного 2013-го, в Одесі планують провести Гуморину в повному масштабі. Нагадаємо, починаючи з 2014-го, з огляду на те, що в країні було дуже не до сміху, якісь першоквітневі розваги у місті влаштовували, та далеко не з тим розмахом, що його мало це свято, починаючи зі свого відродження в 1997 році.
Одеська міськрада анонсує новий формат фестивалю. Щоправда, наразі з принципово нового одеситам впадає в око хіба що спроба запровадити новий символ Гуморини: качечку з рятувальним колом замість традиційного морячка. Оргкомітет заспокоює, що знаний ще від року 1972 символ у тільняшці залишиться актуальним і надалі.
Цьогоріч планується, що Гуморина триватиме два дні — 1 і 2 квітня. Головні святкові майданчики діятимуть переважно в центрі міста, а також у парках ім. Перемоги та ім. Савицького. Відновлено буде і традиційний парад Гуморини — він пройде усталеним маршрутом від Соборної площі до пам’ятника Дюкові на Приморському бульварі. У цій святковій ході мають взяти участь півтори тисячі артистів з Одеси, Києва, Полтави, Дніпра та Херсона. Поза тим у програмі свята — парад двійників та виступ байкерів.
Центральними подіями свята стануть музичний конкурс «Одеське єврослухання», фестиваль «Комедіада» та гала-концерт.
Щодо «Комедіади», варто згадати, що цей Міжнародний фестиваль клоунів і мімів під час трирічної перерви в історії першоквітневих гулянь, власне, й тримав прапор одеського гумору, без перерви на війну. Цього року «Комедіада» пройде під девізом «Сміх врятує світ!». Своїм концертом увечері 30 березня вона відкриє марафон одеського весняного гумору. На фестивалі тішитимуть гостей артисти з Білорусі, Угорщини, Ізраїлю, Іспанії, Молдови, Польщі, Румунії, Франції та інших країн.
За сім років свого існування фестиваль став наймасштабнішим у своєму жанрі проектом Східної Європи. А рятувати світ клоуни будуть не лише на театральних підмостках. В Одеському військовому шпиталі вони планують дати виставу для поранених учасників АТО. Веселе дійство клоуни приготували і для знедолених дітей-сиріт, інвалідів та переселенців.