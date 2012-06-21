Учора Президент Петро Порошенко побував з робочою поїздкою у двох південних областях. Першою його зустрічала Одещина, де він представив господарсько-адміністративному активу нового очільника області. Ним, відповідно до підписаного указу глави держави №2/2017, став Максим Степанов.
Максим Степанов — переможець конкурсу на зайняття вакантної посади голови Одеської обласної державної адміністрації, оголошеного відповідним розпорядженням Президента.
Петро Порошенко, представляючи главу облдержадміністрації, висловив переконання у правильності ухваленого рішення про призначення на посаду голови Одеської ОДА Максима Степанова. «Людина, яка має дві вищі освіти. Людина не нова на Одещині, має досвід роботи першим заступником голови цієї структури. Людина, яка налаштована тут працювати, а не їздити по закордонах. Людина, яка налаштована брати на себе чіткі зобов’язання і їх виконувати», — підкреслив Петро Порошенко.
Глава держави подякував Максимові Степанову за роботу на попередній посаді. До його здобутків можна зарахувати керівництво державним підприємством «Поліграфічний комбінат «Україна». Президент підкреслив, що за дуже непростих умов, коли в межах виконання наших зобов’язань про імплементацію безвізового режиму гостро стояло питання запровадження біометричних паспортів для виїзду за кордон та внутрішнього паспорта громадянина України у вигляді ідентифікаційних карток, Максим Степанов виконав усі поставлені завдання у визначені строки. І європейські партнери України змушені були підтвердити їх бездоганне виконання.
«Упевнений, що на чолі з ним такий пріоритетний регіон України, як Одещина, зможе продемонструвати дуже добрі результати», — цитує слова Петра Порошенка департамент прес-служби АП.
2017-й, запевнив Президент, стане роком економічного зростання, наведення порядку та подальшої реалізації реформи децентралізації. Саме останній темі було присвячено розширену нараду за участю представників різних гілок влади південних областей.
Того самого дня глава держави завітав до Миколаєва. Там він відкрив нову фехтувальну залу в дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву. Одним з ініціаторів будівництва стала її випускниця чемпіонка й призерка Олімпійських ігор Ольга Харлан.
Крім того, Президент узяв участь в урочистій церемонії вручення ордерів на квартири учасникам антитерористичної операції на сході України. Серед новоселів чимало бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, яка дислокується саме в обласному центрі.
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»