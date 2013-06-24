Аграрії Одещини та Миколаївщини розпочали збирання озимого ячменю. Жнива вже проведено на площі 4,8 тис. га з урожайністю 26,5 ц/га, наразі намолочено 12,6 тисячі тонн зерна нового врожаю.
Лідери з обмолоту — сільгосптоваровиробники Одещини з показником 4 тис. га. Проте за рівнем урожайності попереду аграрії Миколаївщини — 32,0 ц/га.
Сівбу ярих культур в Україні завершено. Усього посіяно 12,75 млн га зернових, зернобобових та олійних культур, а також 213 тис. га цукрового буряку. Зокрема зернових та зернобобових посіяно 5 млн 672 тис. га, з яких: ярої пшениці — 280 тис. га; ярого ячменю — 821,9 тис. га; гороху — 139,3 тис. га; вівса — 150,1 тис. га; кукурудзи — 4043,5 тис. га; гречки — 120,7 тис. га; проса — 51,1 тис. га.
Сівбу соняшнику проведено на площі 5307,5 тис. га, сої — 1779,8 тис. га, повідомляє Мінагрополітики.