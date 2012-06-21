Три сонячні електростанції мають запрацювати на Одещині вже наступного року. Про це домовилися Одеська обласна державна адміністрація та енергетичний холдинг KNESS GROUP, який будує та обслуговує сонячні електростанції.
Нові станції генеруватимуть 86 МВт електроенергії. Це має збільшити обсяг генерованої в області сонячної електроенергії на понад третину — нині він становить 220 МВт. Загалом потужність СЕС не така вже й велика — Дніпрогес дає у 5 разів більше.
Але для Одещини, яка майже не має власних генеруючих потужностей, цей сонячний ресурс може виявитися вельми доречним. На великій частині півдня області значний енергодефіцит з огляду на нестачу ліній електропередач. Коли наша енергетична система працює у штатному режимі, вона цілком здатна забезпечити всю країну електроенергією. Однак не в усі її точки прокладено належної потужності лінії. Використання електроенергії Молдовської ГРЕС, що розташована на території невизнаного Придністров’я і належить російській компанії «Інтер РАО», пов’язане з політичними ризиками. Альтернативним розв’язанням проблеми можуть стати екологічно чисті невеликої потужності електростанції, розташовані неподалік від споживача.
«Розвиток таких проектів, — зауважив голова Одеської ОДА Максим Степанов, — чіткий сигнал для наших партнерів і суспільства, що ми відкриті до найкращого світового досвіду, підтримуємо інновації та піклуємося про енергетичну незалежність країни».
Нові сонячні електростанції мають з’явитися в Арцизькому та Окнянському районах. У проект буде залучено понад 80 мільйонів доларів українських, американських та європейських інвесторів.
Очільник області пообіцяв усіляку підтримку цього проекту. Зокрема в оформленні відповідних земельних ділянок, підключенні до мереж тощо. Очікують, що після реалізації проекту будівництва трьох сонячних електростанцій в Одеській області буде створено 40 постійних робочих місць. До будівництва також буде залучено ще майже 500 фахівців на тимчасовій основі. Максим Степанов особливо підкреслив, що йдеться про працевлаштування у сільській місцевості, де не завжди можна знайти роботу.
Директор KNESS GROUP Сергій Шакалов зазначив, що підписання меморандуму — показник того, що Одеська ОДА готова до активного впровадження сучасних технологій і зацікавлена в залученні інвестицій. Він висловив переконання, що спільними зусиллями влади і бізнесу вдасться прискорити розвиток альтернативної енергетики в краї.