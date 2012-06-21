Днями три райони Одеської області отримали нові автомобілі швидкої допомоги. У міській станції швидкої допомоги їх урочисто передали керівництву пунктів екстреної медичної допомоги Болградського, Тарутинського та Саратського районів, що на півдні області. Авто придбали переважно за рахунок субвенції з державного бюджету 5 мільйонів гривень. Половиною мільйона долучився обласний бюджет.
Спеціалізовані автомобілі швидкої медичної допомоги повноприводні, що не зайве на розбитих шляхах Бессарабії. Вони стануть гідною заміною старому доброму «УАЗику». Кожен з нових автомобілів повністю укомплектовано сучасним обладнанням, необхідним для надання медичної допомоги пацієнтам під час транспортування їх до лікувального закладу. Це розширює можливості лікарів, яким тут створено всі умови для роботи.
«Упевнений, що ці авто врятують не одне людське життя», — зазначив голова Одеської ОДА Максим Степанов під час урочистої передачі довгоочікуваного обладнання.
2012 року, коли в межах так званого народного бюджету для області було придбано 40 нових УАЗів, дефіцит швидких визначався на рівні десяти. Натхнені успіхом із трьома машинами, чиновники й нардепи виношують плани найближчим часом залучити в область ще кілька, щоб повністю забезпечити ургентні потреби населення.