Більш ніж 40% працездатних жителів Одещини офіційно не працевлаштовані. Такий показник типовий для країни загалом і свідчить не стільки про те, що люди не мають засобів до існування, скільки про те, що на хліб щоденний вони заробляють у тіні. Платню отримують у конвертах, не сплачуючи податків і страхових внесків. Про те, що річ саме у цьому, переконують дані, які оприлюднив виконувач обов’язків начальника Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області Гліб Мілютін. Виявляється, на Одещині 400 тисяч працездатних громадян — а це понад чверть загальної кількості — жодного разу офіційно не працевлаштовувалися з 1999 року. І при цьому 11% з них продовжують реєструвати придбанні квартири та будинки. А такі придбання навряд чи можна порівняти, скажімо, із середньою в регіоні зарплатою 3811 гривень.
«Чому лікар або вчитель зі своєї маленької заробітної плати відраховує податки, а деякі підприємці цього не роблять?» — обурюється голова Одеської ОДА Максим Степанов. За розрахунками фахівців, якби всіх ніби безробітних працевлаштувати хоч би на мінімальну зарплату 3200 гривень, то місцеві бюджети отримали б додатково півтора мільярда гривень, що становить 15% їхнього обсягу.
Тож потрібно виводити прибутки з тіні. Очільник області каже, що черговій війні з конвертами передуватиме велика інформаційно-просвітницька кампанія, а потім вживатимуть жорстких заходів.
«Роботодавець має розуміти, що виявлення однієї людини без офіційного оформлення тягне за собою штраф 96 тисяч гривень, — каже Максим Степанов. — А люди мають розуміти, що вони соціально не захищені, коли працюють без офіційного оформлення».