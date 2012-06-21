Одеські поліцейські викрили пірата, котрий без дозволу правовласників з порушенням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права», розповсюджував іноземні аудіовізуальні твори.
За висновками експертизи, 29-річний одесит завдав правовласникам матеріальної шкоди на суму майже 1,2 мільйона гривень. Кіберполісмени вийшли на нього через заяву Української антипіратської асоціації по захисту прав на музичні, аудіовізуальні твори та комп’ютерні програми.
Про це повідомляє прес-служба ГУНП в Одеській області. Під час досудового розслідування було встановлено, що пірат у 2014 році орендував у центрі Одеси приміщення, уклав договір з одним із місцевих телекомунікаційних провайдерів, створив інтернет-сайт і почав його адміністрування, надаючи можливість перегляду аудіовізуальних творів.
Телекомунікаційна експертиза підтвердила, що цей ресурс надавав доступ громадянам для перегляду популярних стрічок. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили комп’ютерну техніку, з якої адміністрували ресурс. Її відправлено для проведення комп’ютерно-технічної експертизи. Слідство триває.