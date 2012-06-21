Лід, що скував акваторію Одеського морського порту, жодних ускладнень у роботі гавані не спричинив. Про це «УК» повідомив начальник порту Ігор Ткачук: «Жодних затримок, жодних надзвичайних ситуацій немає». Крига на узбережжі почала з’являтися у водохресні морози. Вони тут ледь сягали -5 градусів, і дивувало, чому під час значно жорсткішої — до -15 — новорічної негоди море залишалося чистим, а вкрилося кригою при значно вищій температурі. Фахівці пояснили, що це прісноводний лід, який принесло до одеського узбережжя з Дніпра та Південного Бугу. Він утворився саме у новорічні морози, а під час наступного потепління розколовся, і деякі крижини дісталися Одеси.
Ще вчора льодовий покрив в акваторії був суцільним, проте його товщина занепокоєння у портовиків не викликала. «Коли дивишся на цей краєвид, то може виникнути враження, що порт перебуває у льодовому полоні, — каже Ігор Ткачук, — а для професіоналів, які тут працюють, це нормальна робоча ситуація».
Наявність льоду не лише не зменшує прибутки порту, а й дає змогу йому більше заробляти, надаючи послуги, пов’язані з проведенням суден крізь кригу. Ідеться про так званий льодовий збір, який стягують до закінчення льодової кампанії. Портофлот має у складі буксири льодового класу, які ламають кригу. Утім, щоб заробити додаткові кошти або помилуватися Чорним льодовитим морем, часу залишилося зовсім небагато. В Одесі теплішає і, ймовірно, до кінця тижня льоду на узбережжі вже не буде. Чорне море в Одесі замерзає не щороку, проте льодова шкоринка не є тут чимось надзвичайним.