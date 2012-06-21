Днями Верховна Рада прийняла важливий закон, яким передбачається запровадження нової надбавки одиноким пенсіонерам віком 80+, які, за висновком лікарсько-консультативної комісії, потребують постійного стороннього догляду.
Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду 17 червня повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.
Вона уточнила, що розмір такої допомоги на догляд становитиме 40% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. В середньому це близько 700 гривень на місяць.
«Після того, як Президент підпише цей закон, така надбавка буде нараховуватися із січня 2020 року. Тобто з урахування періоду, який вже минув», — наголосила міністр.
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