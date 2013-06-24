Наша газета вже розповідала про важливу і дуже актуальну діяльність журналіста й письменника, дослідника історії спецслужб Олександра Скрипника, який готував до друку документальну книжку «Спецоперація «Некро». Збулося! Ця солідна (608 сторінок) історична праця вже побачила світ у видавничому домі «АДЕФ-Україна», а перша презентація відбулася в приміщенні національного інформаційного агентства «Укрінформ».

Завдяки зусиллям автора читачі відтепер зможуть набагато більше дізнатися про досі не відомі спецоперації гпу/нквс/мдб/кдб срср за кордоном для морального тиску і фізичного знищення відомих діячів українського національно-визвольного руху. Усі розповіді написано на унікальних розсекречених документах з архіву Служби зовнішньої розвідки України, які оприлюднюють уперше. Вони вкотре підтверджують брутальну політику державного тероризму кремля.

Книжка «Спецоперація «Некро», поза сумнівом, — важливий вітчизняний здобуток на нинішньому інформаційному фронті. А її автор продовжує досліджувати цю тематику і готує нові видання.

«Нехай ця книжка дасть змогу зрозуміти, наскільки унікальний і незнищенний генетичний код української нації», — написав Олександр Скрипник у лаконічному побажанні, подарувавши примірники «Спецпоперації «Некро» журналістам «Урядового кур’єра».