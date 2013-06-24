Постраждалі внаслідок підриву Каховської ГЕС відтепер можуть отримати одноразову матеріальну грошову допомогу незалежно від того, чи зареєстровані вони як ВПО і чи отримують щомісячні виплати на проживання. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відповідні зміни до Порядкунадання одноразової матеріальної грошової допомоги постраждалим внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції ухвалив Кабінет Міністрів України.

Згідно зі змінами, скасовується необхідність перевірки осіб, які претендують на призначення грошової допомоги, на предмет того, чи отримували вони допомогу як внутрішньо переміщені особи.

Нагадаємо, 19 червня Уряд ухвалив розроблену Мінсоцполітики постанову, відповідно до якої постраждалі з підтоплених регіонів Херсонської і Миколаївської областейможуть отримати 5 тис. грн одноразової матеріальної грошової допомоги за рахунок коштів резервного фонду держбюджету.

Звернутися з заявою до органів соцзахисту необхідно до 31 серпня 2023 р. (включно). Отримати кошти можна через АТ «Укрпошта» або через установи уповноважених банків із можливістю їх зняття через платіжні термінали.

Подати заяву на отримання допомоги можна у будь-якому управлінні соціального захисту.