Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, Генеральний секретар Організації економічного співробітництва та розвитку Матіас Корманн і Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі запустили Програму ОЕСР для України в межах початкового діалогу щодо вступу до Організації. Про це повідомляє Урядовий портал.

Підписання відбулося 7 червня під час зустрічі Ради ОЕСР міністерського рівня в Парижі. Глава Уряду України долучився до заходу онлайн.

За словами Прем’єр-міністра, Програма дозволить підтримати реформи, відбудову та відновлення України, а її реалізація відкриє шлях до Дорожньої карти щодо отримання членства в Організації.

«Переконаний, що плідна співпраця між Україною та ОЕСР зробить вагомий внесок у трансформацію нашої країни. Вдячний партнерам за непохитну підтримку», — зазначив Денис Шмигаль.

Очільник українського Уряду зауважив, що за останні пів року Україна досягла значного прогресу в поглибленні співпраці з ОЕСР. У лютому приєдналася до Робочої групи ОЕСР з питань хабарництва, а в березні в Києві було відкрито Офіс зв’язку Організації.

«Розраховуємо приєднатися до ОЕСР як повноправний член в осяжному майбутньому. Адже це — нові інвестиційні проекти, нові іноземні компанії на українському ринку та кращі стандарти для життя», — відзначив Прем’єр-міністр України.

Генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн зазначив, що Програма допоможе наблизити Україну до стандартів Організації, а також допоможе при вступі України до ЄС. Впровадження Програми, за його словами, координуватиметься на місцях у Києві спеціалізованою командою в Офісі зв’язку між ОЕСР та Україною.