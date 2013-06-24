Зараз МВС зосередилося на запуску проекту офіцерів освітнього середовища – працівників поліції, які дбатимуть про безпеку дітей у навчальних закладах. Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив у своїй доповіді на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України, що відбувся у Львові. Про це повідомляє Урядовий портал.

«За безпеку дітей має відповідати спеціально підготовлена особа, яка пройшла ретельний відбір, медичне та психологічне обстеження та спеціалізоване навчання. Чому це має бути саме поліцейський? Бо працівник поліції має ширший функціонал – і на перевірку осіб, і на застосування усіх поліцейських заходів примусу», - наголосив Міністр.

Крім того, зазначив він, у кожному освітньому закладі мають бути встановлені спецрамки та металошукачі. І першочергово необхідно почати з навчальних закладів, які працюють в очному режимі, в населених пунктах, наближених до лінії зіткнення, та російського і білоруського кордонів.

«Ми вже зараз відбираємо перших 500 офіцерів освітнього середовища з числа діючих працівників поліції, щоб якомога швидше розпочати практичний етап. Рекрутингова кампанія стартує на початку наступного року», - повідомив очільник МВС.

Також Ігор Клименко зазначив, що навчальна програма для офіцерів освітнього середовища вже розроблена. Підготовка триватиме за формулою 4+2: 4 місяці навчання та 2 місяці практичних тренувань.

Кандидати, які пройдуть відбір, отримають від МВС екіпірування та бодікамери. Відео з цих нагрудних камер буде зберігатися на серверах поліції.

Також Міністр відзначив, що паралельно працівники системи МВС відслідковують стан укриттів для учасників освітнього процесу.

«ДСНС, Нацполіція спільно з місцевою владою та органами самоврядування щоквартально обстежують об’єкти захисту, надають методичну та практичну допомогу для того, аби усунути будь-які недоліки», - наголосив Ігор Клименко.