31 травня завершилася призовна кампанія на строкову військову службу «Весна-2017» та комплектування ЗСУ контрактниками. До військових формувань призвано 14 135 юнаків, яким виповнилося 20 і які не досягли 27 років. Під час призовної кампанії основний акцент зроблено на ретельному вивченні особистих якостей призовників.

Як зауважив під час брифінгу начальник Головного управління персоналу — заступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Артур Артеменко, нинішня призовна кампанія йшла шляхом якості, а не кількості. На доукомплектування у ЗСУ потрапило 9135 осіб, Нацгвардію — 4200, Державну спеціальну службу транспорту — 800 осіб. На жаль, план з весняного призову в повному обсязі не виконано на Закарпатті — через те, що там молодь масово виїжджає на заробітки за кордон. Тож проблеми з ринком праці в регіоні негативно впливають і на інші аспекти життя.

За словами генерала Артеменка, держава дбає і забезпечує належні умови для призваних на строкову військову службу громадян України. Це виплата грошової допомоги під час призову обсягом два прожиткові мінімуми, у 2017 році це 3200 гривень, повне державне утримання військових, забезпечення щоденним триразовим харчуванням та одностроями, щомісячна виплата 154–245 гривень на додаткові особисті потреби залежно від військового звання та посади, після звільнення в запас — виплата вихідної грошової допомоги обсягом 8 посадових окладів, а для військових з числа дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування — 12 окладів. Також надають відпустку 10 календарних днів без урахування часу на проїзд до місця її проведення.

До речі, час проходження строкової військової служби зараховують до стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. За призовниками зберігаються робоче місце і середній заробіток за умови офіційного працевлаштування до призову, наголосив військовий чиновник.

З його слів, до навчальних центрів для здобуття призовниками дефіцитних військово-облікових спеціальностей направлено понад 8 тисяч юнаків, а решту призовників — у звичайні військові частини. Важливо, що командування не залучатиме строковиків до участі в АТО.

До слова, цьогоріч компанію строковикам складуть і офіцери запасу. Наказ про це уже підписав міністр оборони Степан Полторак. Документ набуде чинності після візування в Мін’юсті.

— За рішенням міністра оборони можуть призвати осіб віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, закінчили військові кафедри, мають вищу освіту не нижчу бакалавра і яким присвоєно первинне офіцерське звання. Строк військової служби для них буде 18 місяців, — наголосив Артур Артеменко.

Після отримання повістки з військкомату офіцер запасу зобов’язаний прибути на визначений пункт збору у вказаний термін і розпочати виконання завдань, які йому нададуть у військкоматі. У разі неявки без поважних причин він несе відповідальність у порядку, встановленому законом. Наявність вагомих причин для неявки слід підтвердити документально, наголошують у Генштабі. Підставою для відстрочки від призову для офіцерів запасу слугує стаття 17 закону про військовий обов’язок і військову службу: за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти і продовження професійної діяльності. При цьому фахівець не уточнив, скільки саме таких офіцерів змінять цивільний одяг на однострій. За останні сім років таких 91 957.

— Призвемо стільки, скільки потрібно, щоб укомплектувати першу лінію. Адже на ній потрібні командири взводів, рот. Офіцери запасу за призовом — це саме ті люди, які не пускають війну сюди. Це представники найдефіцитніших спеціальностей, які нині потрібні Збройним силам, — підкреслив Артур Артеменко. — Офіцери запасу проходитимуть тримісячну підготовку або допідготовку, а після цього обіймуть посади поза зоною АТО, тобто у місцях постійної дислокації підрозділів.

Призваних так офіцерів запасу, зокрема й жіночої статі, залучатимуть до служби в зоні АТО лише за власним бажанням — після підписання контракту та особистої згоди.