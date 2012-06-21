У Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського майже 900 офіцерів запасу склали присягу на вірність Українському народові. Протягом двох років юнаки і дівчата навчалися на факультеті підготовки офіцерів запасу провідного військового вишу держави, повідомила прес-служба Міноборони.
— Ви стаєте до строю захисників нашої Вітчизни. Ваші знання, патріотизм, висока відповідальність та наполегливість як ніколи потрібні нашій Батьківщині, — наголосив начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняховського генерал-лейтенант Анатолій Сиротенко.
Випускники факультету продемонстрували стройову виправку, уміння виконувати стройові прийоми без зброї та зі зброєю, навички надання долікарської медичної допомоги, прийоми рукопашного бою, уміння командувати та діяти в складі підрозділу механізованих військ та артилерійського підрозділу під час ведення бою.
Відділ соціально-правових питань «Урядового кур’єра»
ДОВІДКА «УК»
За 15 років існування факультет підготовки офіцерів запасу університету випустив понад 12 тисяч офіцерів за 10 спеціальностями для ЗС та інших військових формувань України.