Кабінет Міністрів України на окремому засіданні, присвяченому питанням ветеранської політики, схвалив законопроект “Про осіб, які залучалися до забезпечення проведення заходів, спрямованих на захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України”. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Документ унормовує статус і права громадян, які робили свій внесок у зміцнення обороноздатності держави, але безпосередньо не брали участі у бойових діях. Це стосується, зокрема, тих, хто забезпечував функціонування військової інфраструктури, підтримував підрозділи, виконував завдання логістики, зв’язку чи інші критично важливі для оборони дії.

Віднесення таких осіб до категорії ветеранів війни не відповідало принципам об’єктивності й справедливості, адже воно певним чином знецінювало внесок тих, хто безпосередньо брав участь у боях. Тому законопроект пропонує створити окремий, офіційно закріплений статус, який визнає унікальний внесок цієї категорії громадян.

Законопроектом пропонується:

унормувати поняття та зміст статусу “залучена особа”, “залучена особа з інвалідністю”, а також “член сім’ї загиблої (померлої) залученої особи” — саме для громадян, які залучалися до оборони України, але не брали участь у бойових діях;

визначити категорії громадян, які мають право на такий статус;

унормувати порядок надання статусу;

передбачити державні гарантії таким громадянам.

Законопроект дозволить офіційно визнати внесок тисяч громадян, які, не перебуваючи безпосередньо на передовій, виконували важливі завдання для захисту України, та забезпечити їх та їхні сім'ї належними соціальними гарантіями.