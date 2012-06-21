Верховна Рада прийняла Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини та уточнення деяких положень». Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення підтримали 278 нардепів.
Законом спрощено оформлення спадщини для найближчих родичів спадкодавця, які мають право на спадкування за законом.
Зокрема, встановлено, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб об’єкти спадщини, які успадковуються не тільки членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, як це передбачено чинними вимогами Податкового кодексу України, але й об’єкти спадщини, що успадковується членами сім’ї другого ступеня споріднення.
Законодавчим актом також встановлено, що не проводиться оцінка об’єктів спадщини для цілей оподаткування, які успадковуються членами сім’ї спадкодавця першого і другого ступенів споріднення, та уточнено порядок оподаткування подарунків.