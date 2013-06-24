Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму, спрямовану на підвищення кадрового потенціалу українського бізнесу. Її реалізація сприятиме швидкому перенавчанню та працевлаштуванню нових працівників в пріоритетних секторах економіки, забезпеченню безперервності і відновлення бізнесу та подальшому економічному відновленню країни. Ініціатива реалізується спільно з Міністерством економіки України. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Один з ключових викликів для Уряду на сьогодні - покращити ситуацію на ринку праці. Адже через війну мільйони українців вимушено виїхали з країни, або переїхали з регіонів бойових дій до більш безпечних і прагнуть якнайшвидше адаптуватись на новому місці та знайти роботу. Наше завдання - допомогти їм в цьому. Ми запустили низку програм, спрямованих на інтеграцію до ринку праці внутрішніх переселенців, ветеранів, людей, що втратили роботу через закриття чи знищення окупантами підприємств. А також пропонуємо українцям можливості пройти навчання, змінити кваліфікацію, щоб отримати більш затребувану нині роботодавцями спеціальність. Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за надання грантів компаніям, які працюють саме в цьому напрямку. Це наша спільна інвестиція в підвищення кадрового потенціалу країни», - зазначила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна.

Загальний обсяг фінансування грантової програми - $2 млн. У рамках програми передбачається надати близько 20 грантів обсягом від $35 000 до $150 000. Підвищення кваліфікації працівників може надати нові можливості українцям, які залишаються в країні під час війни та шукають роботу, стати стимулом до повернення для тих, хто тимчасово покинув країну, а також допоможе підприємствам, які потребують кваліфікованих працівників, щоб збільшити виробничі потужності та бути конкурентоспроможними у світі.

«Війна росії проти України спричинила зростання рівня безробіття, особливо серед тих, хто був змушений релокуватися до більш безпечних регіонів України. Програми з підтримки малого та середнього бізнесу допомагають талановитим та мотивованим українцям, які хочуть розвивати економіку України та сприяти її перемозі. USAID продовжує докладати максимум зусиль для підтримки українців у часи безпрецедентних викликів», – зазначає в. о. Директора Місії USAID в Україні Теодора Делл.

Подати заявку на отримання грантових коштів можуть малі та середні підприємства, бізнес-асоціації, неурядові організації, бізнес-спільноти та інші організації з розвитку підприємництва. Реалізація грантової програми сприятиме розвитку професійного навчання та підприємництва, пов’язаного з машинобудуванням, електротехнічним виробництвом, логістикою, виробництвом товарів меблевої, текстильної та інших переробних галузей, сфери індустріального дизайну та індустрії моди, розвиток навичок для експорту, міжнародної торгівлі та європейської інтеграції.

Прийом заявок триватиме до 1 грудня 2023 року (включно). Враховуючи значний інтерес, прийом та розгляд заявок буде відбуватися поетапно з наступними дедлайнами: 28 серпня; 16 жовтня; 1 грудня 2023 року.

Довідково

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" підтримує стартапи й малі та середні підприємства (МСП) з метою підвищення їхньої конкурентоспроможності на внутрішньому ринку України та на міжнародних ринках, допомагає в розбудові спрощеного та прозорого бізнес-клімату, а також забезпечує українські компанії можливостями скористатись перевагами міжнародної торгівлі.