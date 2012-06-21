Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук письменник Сергій Пантюк.
Імена лауреатів цієї знакової премії озвучуються щороку, починаючи з 1995 року, у День Соборності. Адже, власне, для популяризації саме цієї історичної події та імені подвижника української ідеї, незламного отамана Якова Гальчевського, який до 1925 року очолював збройну боротьбу українських повстанців проти більшовицької окупації на Правобережній Україні була свого часу заснована ця символічна відзнака. Серед її лауреатів за ці роки називалися відомі літератори, літературознавці, публіцисти, митці, громадські діячі, політики, видавці, меценати, які своїми справами зміцнюють українську державність.
А цьогоріч лавреатами цієї премії названо:
у номінації «ПОЛІТИК»
- відомого правозахисника, Героя України Степана Хмару Степан Хмара;
у номінації «ЗА ЛІТЕРАТУРНУ ДІЯЛЬНІСТЬ» -
письменників - Любов Якимчук (Любов Якимчук (Lyuba Yakimchuk), Євгена Положія (Євген Положій) та Анатолія Ненцінського;
у номінації «ЗА ВИДАВНИЧУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
- засновника і директора видавництва «Люта справа» Андрія Гончарука (Люта Справа; Андрій Гончарук);
у номінації «ЗА ПУБЛІЦИСТИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
- публіциста Івана Капсамуна (Іван Капсамун);
у номінації «ЗА ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ПАТРІОТИЧНОЇ ПІСНІ»
- музичний гурт «Рутенія», керівник Анатолій Сухий (Анатолій Сухий);
у номінації «ЗА ВІРНІСТЬ УКРАЇНСЬКІЙ ІДЕЇ»
- засновника українського ансамблю танцю «Веснянка» (Канада) Миколу Балдецького;
у номінації «ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ»
- засновника та голову благодійного фонду «ELEOS-Україна» (Eleos-Ukraine), заступника голови синодального відділу соціального служіння та благодійності УПЦ КП, військового капелана, протоієрея Сергія (Дмитрієва) (Valerija Sergii Dmitriev-Moskvitina);
у номінації «ЗА КІНЕМАТОГРАФІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
- режисера, актора Ахтема Сеїтаблаєва (Ахтем Сеітаблаєв (Axtem Seitablaiev));
у номінації «ЗА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
- історика Володимира Байдича;
у номінації «ЗА МІЖНАРОДНУ КУЛЬТУРОЛОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ»
- письменників Сергія Дзюбу (Сергій Дзюба) та Тетяну Дзюбу;
у номінації «ЗА ВІДРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЙ ВІТЧИЗНЯНОГО МЕЦЕНАТСТВА» підприємця Віталія Шкрібляка.
«Розумію, що визначення переможців нашої премії, що є громадським проектом, носить суб’єктивний характер, як, зрештою, кожна подібна відзнака, – прокоментував цьогорічне рішення громадського комітету премії її засновник, письменник, голова Товариства ім. Я. Гальчевського Богдан Теленько. – Проте незмінним критерієм у рейтинговій оцінці наших лауреатів є україноцентричність їх творчих здобутків та справ, які працюють на зміцнення нашої державності не лише за рік, що минув, але й впродовж їх творчого та життєвого шляху».