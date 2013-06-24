Охматдит та Криворізька міська клінічна лікарня №2 отримали «побратима» в Швеції. Про це повідомляє Урядовий портал.

Меморандуми підписані в межах офіційного візиту Міністра охорони здоровʼя України Віктора Ляшка до Королівства Швеція під час конференції «Сприяння відродженню та розвитку системи охорони здоров’я в Україні».

«Ініціатива міжнародного медичного партнерства була започаткована цього року в Києві під час Третього саміту перших леді та джентльменів. Тоді 25 українських лікарень отримали закордонних партнерів. Тепер вони вже безпосередньо розвивають поглиблену співпрацю між собою: це в першу чергу обмін досвідом, найкращими практиками, програми стажування, — сказав Віктор Ляшко. — Повномасштабна війна показала нам всім, наскільки важливою є взаємна підтримка та міжнародна співпраця. Тому ми створюємо всі умови, аби започаткована програма міжнародного медичного партнерства мала продовження та розвивалась — все більше країн та медичних закладів доєднувалися до такої співпраці».

Також Міністр нагадав, що цьогоріч під час Третього саміту перших леді й джентльменів відбувся сателітний саміт міністрів охорони здоровʼя. В ньому взяли участь 14 міністрів охорони здоровʼя з різних країн, які за підсумками підписали спільну заяву щодо розвитку медичного партнерства. В їх числі й Швеція. Тому підписані меморандуми є логічним продовженням партнерства між країнами.

Каролінська університетська лікарня активно приймає пацієнтів з України на лікування в межах програми медичної евакуації. Перші два пацієнти прибули до лікарні 29 березня 2022 року, трохи більше ніж через місяць після нападу росії на Україну. Наразі лікування тут отримали вже 70 українців, серед яких – поранені, онкохворі, діти. Каролінську університетську лікарню в серпні цього року відвідала перша леді України Олена Зеленська в рамках робочого візиту до Швеції.

Залучення все більшої кількості медзакладів до програми міжнародного медичного партнерства сприятиме поглибленню співпраці між ними. Це створює основу для побудови тісніших відносин між лікарнями, які дозволяють лікарям вчитися один в одного та покращувати систему охорони здоров’я як в Україні, так і у Швеції.

Так, підписані наразі меморандуми між Каролінською університетською лікарнею з НДСЛ «Охматдит» та Криворізькою міською клінічною лікарнею №2 передбачають посилення взаємодії в сфері травматології, хірургії (основи черепа, ендоскопічна хірургія вуха, гортані), операції для пацієнтів з вибуховою травмою для покращення слуху, педіатрична онкологія, трансплантація, ЕКМО (штучне серце та легені, що дозволяють пацієнтам понад місяць очікувати на трансплантацію, якщо їхні органи відмовили), медичне транспортування. Особливу увагу також буде приділено врядуванню та управлінню, сестринській справі, впровадженню нових технологій та європейських стандартів, спільним дослідницьким проектам, можливостям стажування та співпраці між травматологічними центрами.

Нагадаємо, нещодавно Міністр Віктор Ляшко обговорив розширення програми міжнародного медичного партнерства з Надзвичайним і Повноважним Послом Французької Республіки в Україні.