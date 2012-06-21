Бути суддею в Україні не лише престижно, а й фінансово вигідно. Особливо коли йдеться про Верховний суд. Щоб обрати до цієї інстанції найдостойніших кандидатів, цього року вперше претендувати на посаду судді Верховного суду змогли, крім суддів, адвокати й науковці. Серед учасників конкурсу їх 31%.
За результатами першого етапу конкурсу, під час якого перевіряли професійну компетенцію кандидатів (анонімне письмове тестування на знання законодавства і практичне завдання з підготовки змодельованого судового рішення), до другого етапу допущено 382 кандидати. На цьому етапі досліджували досьє кандидатів. Громадянська рада доброчесності надавала висновки, а Вища кваліфікаційна комісія суддів проводила співбесіди. Пленарні засідання, які формально завершують співбесіди з кандидатами, щодо яких призначено розгляд висновків Громадської ради доброчесності, розпочнуться 6 червня і триватимуть орієнтовно до середини червня. Лише після цього сформують рейтинг кандидатів.
«Колегії Вищої кваліфікаційної комісії суддів провели співбесіди з усіма кандидатами до Верховного суду. Всього в них взяв участь 381 кандидат, — каже голова комісії Сергій Козьяков. — Конкурсний добір завершено щодо 239 кандидатів. ВККСУ взяла перерву для формування загального рейтингу».
Рішення щодо 115 кандидатів у ВККСУ буде оголошено 6 червня. Ці кандидати отримали негативні висновки від Громадської ради доброчесності стосовно відповідності критеріям професійної етики та доброчесності. Водночас члени ВККСУ голосуватимуть щодо них у пленарному складі комісії. Адже для подолання негативного висновку Громадської ради доброчесності потрібно не менш як 11 голосів членів комісії. Загалом під час добору негативні висновки від Громадської ради доброчесності отримали 140 претендентів на високі посади.
«Хочу нагадати, що на початку грудня 2016 року на конкурс у Верховний суд подалися 1436 кандидатів, після різних етапів конкурсного добору 70% з них відсіялися. До конкурсу було допущено 630 кандидатів, а до кваліфікаційного оцінювання 625, — додає Сергій Козьяков. — Анонімне письмове тестування пройшли 613 кандидатів, 520 претендентів виконали практичне завдання і лише 381 кандидат дійшов до етапу співбесід». Рейтинг кандидатів ВККСУ формуватиме після закінчення пленарних засідань.
Катерина БРАТКО
для «Урядового кур’єра»