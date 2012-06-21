У Данії придумали, як заманити сучасних людей у ліс і водночас не нашкодити деревам, повідомляє Українська правда.
Перед студією EFFEKT поставили завдання створити у лісі Глісангедель-Клостер, що на південь від Копенгагена, прогулянкову зону, при цьому так, щоб не постраждали лісові насадження.
Звивистий маршрут протяжністю
Спіраль спостережної башти, яка повторює форму пісочного годинника, довжиною
Маршрут частково підвішений на дерева. Високі пішохідні доріжки у районі старих дерев лісу, а нижня стежка проникатиме через молоді райони.
Проект здадуть у експлуатацію до кінця 2018 року.