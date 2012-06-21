У Данії придумали, як заманити сучасних людей у ліс і водночас не нашкодити деревам, повідомляє Українська правда.

Перед студією EFFEKT поставили завдання створити у лісі Глісангедель-Клостер, що на південь від Копенгагена, прогулянкову зону, при цьому так, щоб не постраждали лісові насадження.

Звивистий маршрут протяжністю 600 м закінчується оглядовою баштою, яка дозволяє подивитися з висоти пташиного польоту на 360° на ліс та горбистий ландшафт, характерний для регіону.

Спіраль спостережної башти, яка повторює форму пісочного годинника, довжиною 45 метрів.

Маршрут частково підвішений на дерева. Високі пішохідні доріжки у районі старих дерев лісу, а нижня стежка проникатиме через молоді райони.

Проект здадуть у експлуатацію до кінця 2018 року. 