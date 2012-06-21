Програма розвитку сільської медицини, як і медична реформа загалом, ще відкрита для вдосконалення

Після ухвалення законодавчих змін в освітній галузі наступним завданням влади буде медична реформа. «Ми не можемо далі затягувати ситуацію з медичною реформою. Це також питання національної безпеки держави. Значна частина українського народу позбавлена права на отримання якісних медичних послуг через те, що існує законсервована неефективна радянська система», — озвучив мету змін Президент Петро Порошенко під час наради з питань розвитку сільської медицини. Питання медичної реформи було винесено на засідання Національної ради реформ. У Верховній Раді проект доопрацьовували разом із представниками уряду, профільного комітету, громадських організацій. Туди внесли істотні поправки.

«Національна рада реформ схвалила проект, і хотів би звернутися з проханням до наших народних депутатів, і не обов’язково з коаліції, щоб ми доклали максимум зусиль, не затягували ухвалення медичної реформи», — цитує слова глави держави департамент прес-служби АП.

Важлива складова медичної реформи, наголосив Президент, — поліпшення ситуації з рівнем забезпечення медичними послугами на селі. Саме тому влада мусить докласти максимум зусиль для поліпшення там рівня медицини й прискорення реалізації відповідної програми.

Україна не лише одна з найбільших за площею країн Європи, а й країна, де найбільша частина населення проживає у сільській місцевості, — 33%, тобто третина. І ці люди часто позбавлені якісних медичних послуг.

«Поточний стан жахливий. Лише 17% фельдшерсько-акушерських пунктів і амбулаторій забезпечено транспортом. Не вистачає обладнання, ліків, у значній частині немає медичного персоналу. Ми платимо дуже дорогу ціну за уповільнення реформування медицини», — констатував глава держави.

З огляду на жахливий стан справ у медичній галузі в сільській місцевості за його дорученням розроблено програму реформи сільської медицини. Вона, переконаний Президент, дає сучасні відповіді на виклики, які стоять перед державою.

Серед запропонованих новацій — телемедицина. У кожному ФАПі, амбулаторії буде створено умови, щоб медичний працівник зміг зробити якісне обстеження пацієнта та отримати консультацію колег з району чи кваліфікованіших профільних лікарів. Буде проведено швидкісний інтернет. Медичний працівник, який там працюватиме, матиме доступ до отримання консультації найкваліфікованішого фахівця.

Сімейний лікар на рівні району також матиме змогу дати направлення, рекомендувати або зробити запит на консультацію фахівців вищої категорії для збереження тієї золотої години, яка має надзвичайне значення для пацієнтів з багатьма захворюваннями.

«Усе буде обладнано мінімальним пакетом для проведення лабораторних досліджень, щоб консультант ухвалював рішення, ґрунтуючись на об’єктивній інформації, яка буде в його розпорядженні. Зможемо зробити все, щоб надати першу медичну допомогу», — анонсував глава держави.

Під час міжнародних візитів Президента серед питань, які він обговорював з лідерами європейських держав, був успішний досвід застосування такого принципу роботи і надання медичної допомоги громадянам. Петро Порошенко отримав запевнення в підтримці й допомозі запровадження таких технологій у нашій країні. Світовий банк готовий розробити окрему програму підтримки телемедицини в українському селі.

Крім того, глава держави має намір звернутися до Кабінету Міністрів і Верховної Ради передбачити фінансування цієї програми в бюджеті на наступний рік. «Можемо все зробити швидко. Проситиму уряд і народних депутатів врахувати видатки на цю програму і в бюджеті 2018 року».

Цілком справедливо і правильно буде спрямувати частину награбованих коштів, вилучених Генеральною прокуратурою у представників колишньої влади, на розвиток медичної галузі в сільській місцевості. «Значну частину спрямувати саме на розвиток цієї програми як разові інвестиції й у вигляді субвенцій», — вважає Петро Порошенко.

Президент подякував лікарям, своїй команді, урядовцям і представникам Міністерства охорони здоров’я за дуже ефективну і конструктивну роботу, спрямовану на запровадження сучасних технологій на селі. Програма, так само як і медична реформа загалом, також відкрита для повного і докладного обговорення.

«Маємо зробити максимум для того, щоб прискорити запровадження цієї програми», — переконаний глава держави. Він зазначив, що для цього слід запровадити швидкісний інтернет, 4G-зв’язок, встановити необхідне обладнання, провести відповідні будівельні роботи, а також добре вмотивувати лікарів у сільській місцевості й фахівців, які надаватимуть консультації дистанційно.

«І головне — для жителів села ця послуга має бути безкоштовною. Це принципово. Держава має змогу захистити громадянина», — вважає Президент.