У Швеції відбулась конференція «Захист дітей: підтримка ЄС реконструкції та реформування системи захисту дітей в Україні» за участю Її Величності Королеви Швеції Сільвії, Прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, Першої леді України Олени Зеленської та Міністра соціальної політики Оксани Жолнович. Про це повідомляє Урядовий портал.

Конференція мала на меті обговорити, що держави-члени ЄС можуть зробити для українських дітей, які постраждали від російської агресії. Крім того, зустріч була присвячена тому, як ЄС може підтримати Україну в цілому в сфері соціальної політики України.

За результатами заходу, представниками держав-членів ЄС було підписано декларацію щодо мобілізації підтримки у захисті дітей, які постраждали від повномасштабного вторгнення росії в Україну. Декларація закликає Європейську комісію продовжувати приділяти пріоритетну увагу реконструкції та реформі української системи захисту дітей.

У своїй промові очільниця Мінсоцполітики зазначила, що, попри повномасштабну війну росії проти України, наша держава продовжує реформувати систему захисту дітей в Україні і подякувала всім делегатам за потужну підтримку.

«Вдячна шведському народові за солідарність, яку ви висловлюєте Україні під час нашої боротьби за незалежність та європейський вектор розвитку. Поєднання зусиль дозволить нам вирішити кризи, з якими стикаються українські діти через повномасштабну війну росії проти України», – зазначила Оксана Жолнович.

Вона наголосила на тому, що саме зараз на тлі війни українські діти потребують особливого захисту та підтримки.

«Тисячам наших дітей війна розбила дитинство на сотні осколків, посіяла в душах страх і смуток. І нам залишається вірити лише в те, що сімейна любов і підтримка стане найкращою опорою, аби подолати цей страшний досвід війни. Тому ми робимо все можливе аби українські діти мали люблячі родини», – додала Міністр.

Вона акцентувала увагу на тому, що Уряд України за допомогою ЄС має розвивати всі можливі соціальні, освітні, лікувальні та психологічні сервіси в такий спосіб, щоб кожна сім’я, яка потребує підтримки, отримала її в повній мірі.

«Ми маємо придумати такі механізми і стимули, щоб в Україні стало звичною практикою брати під опіку дітей, які втратили батьків. Тільки тоді мрія наших дітей про щасливе дитинство на рідній землі стане реальністю», – підсумувала Оксана Жолнович.