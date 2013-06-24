Європейські організації можуть сприяти розвитку українських соціальних програм і сервісів, а також надавати технічну допомогу для розвитку системи соціального захисту вразливих груп населення. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ці питання обговорили Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович та Генеральний секретар «Європейської конфедерації профспілок» (ETUC – European Trade Union) Естер Лінч під час робочої зустрічі в Португалії.

«На сьогодні Україна потребує додаткової підтримки міжнародних партнерів, щоб впроваджувати нові соціальні програми для громадян, які опинилися в складних життєвих обставинах, і потребують допомоги», – зазначила Міністр соціальної політики України.

Ще один аспект зустрічі стосувався українського ринку праці в умовах повномасштабної війни. Оксана Жолнович зазначила, що внаслідок російської агресії зростає кількість людей з інвалідністю, які потребують належних умов для повернення до активного соціального та економічного життя. Також додаткових соціальних сервісів для можливості працювати потребують українські жінки, на яких через війну лягло багато додаткових родинних обов’язків.

Генеральна секретарка Естер Лінч підкреслила, що ETUC має на меті побудувати міцні стосунки з Міністерством соціальної політики України, розширити можливості партнерства, а також розвинути спільний соціальний діалог. Делегація ETUC планує приїхати до України для налагодження подальшої співпраці, зазначила вона.

Довідково

«Європейська конфедерація профспілок» (ETUC) має за мету захист прав європейських працівників та здійснення відповідного впливу на прийняття політичних рішень в ЄС. До складу організації входять 93 профспілки зі 41 країни, а також 10 європейських федерацій профспілок.