Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович представила стратегію соціального розвитку на Міжнародній конференції з питань відновлення України (URC 2023), яка розпочалася 21 червня в Лондоні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Захід об'єднав міжнародних партнерів, українських урядовців, представників міжнародних фінансових установ, приватного сектору та громадянського суспільства, щоб спільно визначити пріоритети з відновлення України для її економічної та соціальної стабілізації.

Оксана Жолнович розповіла про конкретні кроки Уряду України у напрямку побудови нової цілісної стійкої соціальної системи.

«Відбудова України неможлива без людей. На жаль, щодня українці стикаються з викликами, які несуть для них фізичні, ментальні, економічні й соціальні втрати. Мільйони наших громадян вже сьогодні потребують підтримки й відновлення. Тож ми невпинно працюємо над тим, щоби українці мали бажання жити та повертатися до України», – зазначила Оксана Жолнович.

Очільниця Міністерства підкреслила, що соціальна політика України покликана формувати спроможність людей, а не їх залежність від держави. Вона додала, що Україна стане державою найкращих цифрових соціальних рішень, де практично всі сервіси матимуть онлайн підтримку, а соціальні послуги будуть якісні та доступні.

Оксана Жолнович визначила ключові вектори та пріоритетні проекти в роботі Мінсоцполітики: цифровізацію усіх соціальних рішень, побудову нової системи соціального супроводу, розвиток сімейних форм виховання, створення в Україні хабу з протезування, підтримку життєстійкості українських родин та осіб літнього віку.

«Сьогоднішня демографічна ситуація вимагає від Уряду активних дій, зокрема і для зросту рівня народжуваності. Держава буде забезпечувати підтримку планування батьківства, аби майбутні батьки мали необхідний доступ до всіх медичних та соціальних послуг у цьому плані», – додала Оксана Жолнович.

Також в особливому фокусі уваги Мінсоцполітики підтримка родин, які опинились у складних життєвих обставинах. Для системної підтримки родин, держава спрощує виплати через створення універсальної допомоги. Міністр також акцентувала на тому, що зараз увага Уряду спрямована на створення умов, у яких кожна дитина буде виховуватися в родині – найкращому середовищі для зростання.

«Важливим аспектом реформ є забезпечити родиною кожну дитину. Якщо не вдається зберегти рідну, маємо зробити все, щоб була прийомна. Тому ми розпочали проект підготовки прийомних родин і будівництво для них житла. Бо майже 9 тисяч дітей сьогодні не мають батьківської опіки і потребують влаштування в сімейні форми виховання» – зазначила Оксана Жолнович.

Міністр наголосила на тому, що Україна реагує на ще один виклик, зумовлений війною, – значне збільшення кількості людей, які мають інвалідність. Тому Мінсоцполітики працює над тим, щоб ці люди були максимально включені в соціальне життя, отримували вчасну і комплексну реабілітацію, були забезпечені асистивними технологіями і супроводом під час працевлаштування.

«Сьогодні в Україні ми маємо дуже багато випадків надскладного протезування. Але цей досвід ми також хочемо переформатувати в нашу перевагу і сформувати якомога кращі практики реабілітації та інноваційні рішення. Впевнена, що ми створимо в Україні світовий хаб протезування і цим ми будемо корисні не тільки Україні, але й цілому світові», – додала Оксана Жолнович.

Окремо вона зазначила, що за даними ВООЗ майже 15 млн українців можуть мати проблеми з ментальним здоров’ям і потребують підтримки. У цьому контексті акцент соціальних програм направлений на утвердження життєстійкості та розвитку людини.

«Для того щоби запобігати загостренню проблем з ментальним здоров’ям, ми плануємо створити в кожній громаді центри життєстійкості, де кожен зможе отримати психосоціальну підтримку. Це будуть простори розвитку громад і осередки для формування нашого унікального волонтерського руху, який буде здатний реагувати на будь-які виклики і задовольняти будь-які потреби», – зазначила Міністр.

Резюмуючи свій виступ, Оксана Жолнович наголосила на тому, що кожна людина в нашій державі важлива й вона має стати частиною відновлення та знайти своє місце у відбудові України.