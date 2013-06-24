Повномасштабна війна показала, наскільки потужним є жіноче лідерство в Україні. Сьогодні жінки проявляють лідерство у різноманітних сферах – у волонтерстві, у відбудові, у політиці, у громадській діяльності, у захисті своїх родин та дітей. Про це повідомляє Урядовий портал.

На цьому наголосила Міністр соціальної політики Оксана Жолнович у своєму вітальному слові на Всеукраїнському форумі «Жіноче лідерство під час війни». Вона також розповіла, що Мінсоцполітики робить для підтримки рівних прав чоловіків і жінок в Україні.

«Насамперед ми продовжуємо створювати програмні системні документи, які дозволяють розвивати гендерну рівність в Україні. Ключовим із них є Стратегія рівності прав чоловіків і жінок, ухвалена до 2030 року. Ми включили в документ цілу низку аспектів, які містять виклики на повномасштабне вторгнення. Також ми змінили план заходів до стратегічного документа “Жінки. Мир. Безпека”, які посилюють жіноче лідерство, гендерну рівність і дають можливість жінкам розвиватися в усіх сферах», – зазначила Оксана Жолнович.

Міністр також констатувала, що складна економічна ситуація в країні негативно впливає на доходи населення, особливо це відчувають родини, де є жінки з дітьми. Тому, за її словами, Мінсоцполітики за підтримки міжнародних організацій збільшує можливості до соціальної допомоги та розвиває проекти, спрямовані на підвищення економічної самостійності жінок.

«На жаль, величезна кількість так званих типових жіночих робіт сьогодні є низькооплачуваними. І ми розуміємо, що гендерний розрив в оплаті праці існує дотепер», – розповіла вона.

Крім того, Оксана Жолнович підкреслила важливість соціальної сфери, яка набула особливої ваги у контексті викликів повномасштабної війни. Адже на сьогодні практично дві третини громадян України потребують соціального супроводу та психосоціальної підтримки. «Роль фахівців, які працюють у цій галузі, посилюється – вони мають отримувати за свою працю гідний дохід. Тому ми змінюємо правила та підходи до оплати праці соціальних працівників, переважна більшість із яких – жінки», – підкреслила Міністр.

Окремо вона зупинилася на ролі Мінсоцполітики в процесі трансформації волонтерства в Україні в системне явище. На її переконання, Україна є унікальним прикладом волонтерської активності і згуртованості. Але разом з тим воно потребує впорядкованості і системності. «Тому ми хочемо створити осередки волонтерських активностей у центрах життєстійкості, які запрацюють у громадах України. У цих центрах українці зможуть навчатися волонтерству, отримувати необхідні навички, підвищувати свою кваліфікацію, координуватися. Жіноча роль тут також буде дуже великою, адже вони сьогодні беруть на свої плечі різноманітні потужні волонтерські ініціативи в напрямах забезпечення й армії, і цивільного населення», – резюмувала Оксана Жолнович.