Маленькі жителі села Вербки, що у Павлоградському районі, та їхні батьки отримали додатковий привід для радості. Після багаторічного очікування у селі нарешті відкрили відбудований дитячий садок, розрахований на 115 малюків. «У Вербках був старий дитсадок, споруджений дуже давно. Приміщення маленьке, групи переповнені, не мали власної актової та спортивної зал. Потім його закрили на реконструкцію. Для нас це була трагедія. Денискові вдома було нудно. Ми ледь дочекалися відкриття. Сьогодні емоції переповнюють і мене, і синочка. Нарешті йдемо в дитячий садок», — ділилася враженнями на відкритті мама 6-річного Дениса Надія Кравцова.
Як розповіла завідувач дошкільного закладу Валентина Титова, влітку 2015-го, коли в район приїхав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко, вона розповіла керівникові області про ситуацію із садочком. І реакція посадовця не забарилася. Вже восени розпочалися будівельні роботи. А через рік Вербківська об’єднана громада отримала оновлену «Оксанку».
Сучасний дошкільний заклад складається з новозбудованої двоповерхової будівлі й відремонтованої старої одноповерхової, розташованих поряд і об’єднаних переходом. Тепер садочок має і спортивну, й актову зали, сучасний кабінет психолога. А просторі кімнати шести груп мають власні ігрові та спальні, окремі виходи та майданчики. Все красиво: сучасні меблі, килимки, нові іграшки. Згідно з інформацією, наданою «Урядовому кур’єру» прес-службою Дніпропетровської ОДА, відбудова дитсадочка у Вербках обійшлася в 17 мільйонів 762 тисячі гривень з державного та місцевих бюджетів: 7 мільйонів 351 тисячу надала державна скарбниця, 9 мільйонів 101 тисячу — обласний бюджет, а 1 мільйон 310 тисяч надійшло з місцевого. У комунальному дошкільному навчальному закладі «Вербківський дитячий ясла-садок «Оксанка» функціонують три групи раннього віку на 50 вихованців і дві дошкільні групи на 49. Ще 20 дітей проходять медогляди і підуть у дитсадок найближчим часом. «Оксанка» повністю задовольняє потреби жителів села Вербки у дошкільній освіті. А ось у селі В’язівок Вербківської територіальної громади дитсадок «Ромашка», де на сьогодні діє одна різновікова група з 24 дітлахами, потребує відкриття ще однієї додаткової. Адже тут у черзі чекає 32 дитини.
«Цьогоріч роботу продовжимо. Кількість дітей щороку зростає. Маємо багато заяв від батьків, які планують влаштувати дітей у дитячі садки. Маємо у пріоритеті створення місць для навчання дошкільнят», — зазначив директор департаменту освіти і науки Дніпропетровської ОДА Олексій Полторацький.
ДОВІДКА «УК»
Загалом на Дніпропетровщині працює майже тисяча дитсадочків, де виховують понад 116 тисяч малюків. Торік в області створили 1,5 тисячі місць у дитячих дошкільних закладах, збудували два нові.