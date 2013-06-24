25 жовтня Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий зустрівся з Міністеркою освіти Фінляндської Республіки Анною-Маєю Хенрікссон. Про це повідомляє Урядовий портал.

На зустрічі обговорили основні потреби та завдання, що ставить перед собою МОН. Зокрема, Оксен Лісовий зазначив, що безпека освітнього процесу, відповідь на виклики війни, відновлення пошкоджених і зруйнованих закладів освіти, подолання освітніх втрат, а також аналіз і продовження трансформації загальної середньої, професійної та вищої освіти — це пріоритет у роботі МОН.

У березні 2023 року Світовий банк порахував: щоби відбудувати сферу освіти в Україні, необхідно 597 мільйонів доларів США. Важливою для України є підтримка за такими напрямами:

відновлення та оснащення пошкоджених закладів освіти;

створення цифрових освітніх центрів;

забезпечення учасників дистанційного освітнього процесу цифровим обладнанням для навчання та роботи.

Ще з 2003 року Уряд Фінляндії систематично та активно підтримував освіту й науку в Україні у межах Меморандуму про взаєморозуміння. Зокрема, у 2018 році Фінляндія разом з Європейським Союзом запустили проект із підтримки реформи української школи «Навчаємось разом». Завдяки проекту здійснювали підготовку вчителів початкової школи для НУШ, популяризували освіту, підвищували рівень сприйняття суспільством важливості освіти та необхідності її трансформації, покращували освітнє середовище.

З 2020 по червень 2023 року в Україні реалізовувалася програма ЄС «EU4Skills: кращі навички для сучасної України», спрямована на підтримку ефективності трансформацій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти. Спільно з Польщею, Естонією та Німеччиною її фінансувала й Фінляндія. У межах програми розробили проекти професійних та освітніх стандартів, створили 20 онлайн-курсів, підвищили кваліфікацію керівників профтехів тощо.

Нині також реалізовується проект «Підтримка інклюзивного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в Україні». У межах цієї співпраці Фінський центр експертизи з питань освіти та розвитку допоможе проаналізувати поточну ситуацію щодо інклюзивного професійного навчання та надасть рекомендації для майбутніх стратегічних документів.