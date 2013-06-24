«Великою подією наступного тижня стане сегмент високого рівня 76 сесії Генасамблеї ООН. За кілька годин до урочистого відкриття цієї сесії я провів телефонну розмову з новим головою Генасамблеї — міністром закордонних справ Мальдівів Абдуллою Шахідом щодо просування в порядку денному пріоритетних для України питань», зазначив під час брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Під час роботи Генасамблеї українська сторона зосередиться на питаннях протидії російській агресії, відновлення своєї територіальної цілісності, деокупації Донбасу і Криму, а також поліпшення життя українців на територіях, постраждалих від російської агресії на Донбасі. У фокусі буде і питання, важливе нині для всіх країн — подолання пандемії COVID-19 та її соціально-економічних наслідків.

Очільник МЗС вважає негативом те, що ООН проігнорувала саміт «Кримська платформа». Відбулося це, на його переконання, виключно з політичних мотивів, і з керівництвом організації буде обговорено неприпустимість такого ставлення, адже ключове завдання ООН полягає в підтриманні миру й безпеки.

Україна й далі розвиває регіональні альянси, які зміцнюють нашу безпеку. І нині триває робота з підготовки зустрічі глав урядів країн Люблінського трикутника.

А в жовтні нашу країну відвідає міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу для узгодження планів подальшої роботи формату двосторонньої взаємодії «Квадрига». А ще Україна разом із Грузією та Молдовою готується до шостого саміту Східного партнерства, який відбудеться 15 грудня.

Відповідаючи на запитання журналістів, Дмитро Кулеба повідомив, що Україна дуже негативно ставиться до виборів, які агресор Росія планує провести на тимчасово окупованих територіях нашої держави. Попри це, виборчі дільниці на території України, за його словами, буде відкрито, зокрема на території посольства Російської Федерації в Києві.

Він також зазначив, що не випадково два тижні тому Росія відмовилася продовжувати мандат двох місій ОБСЄ, які працювали в пунктах пропуску на російсько-українському кордоні, який нині Україна не контролює. І це допомагає Росії влаштовувати так звані виборчі каруселі для видимості вільного волевиявлення людей.

«Наголошую, що відповідно до міжнародного права, єдиний статус, який має Російська Федерація в Автономній республіці Крим та в окремих районах Донецької та Луганської областей, це — держава-окупант. І те що вона робить, організовуючи там свої національні вибори, є порушенням згаданих норм. Тому ми діятимемо за вже відпрацьованою схемою — фіксуватимемо ці порушення і звертатимемося до міжнародних партнерів. І коли настане кінець російської окупації, а я переконаний, що так буде, за всі порушення їй доведеться заплатити», — наголосив очільник МЗС.

Дмитро Кулеба також зазначив, що останнім часом відбувалася велика активність на треку «Північного потоку-2».Тому Україна звертається до міжнародних партнерів по реакцію, коли від слів слід переходити до діла, а від запевнень до конкретних гарантій.

Міністр розповів, що наприкінці минулого тижня Україну відвідав старший радник державного секретаря США з питань енергетичної безпеки. Київ також відвідав державний секретар міністерства енергетики Німеччини. Під час зустрічей українська сторона донесла своє бачення кроків, що здатні нейтралізувати загрози «Північного потоку - 2», а також забезпечити сталу роль нашої країни як транзитера газу.

«Ми бачимо, що партнери нас чують і розуміють пропозиції, які ми вносимо. Але рішень ще не ухвалено. Ми продовжуватимемо переговори і виключно дружній тиск на партнерів. Адже РФ перейшла до конкретних дій, накручуючи ціни на газ і створюючи на ринку газу ажіотаж через штучний дефіцит. Уже зараз Німеччині та США треба діяти. Україна готова діяти разом з ними. І не лише Україна, а й інші країни Центральної Європи», — запевнив міністр закордонних справ.