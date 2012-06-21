Із проханням запровадити санкції до Росії через репресії в окупованому Криму звернеться найближчим часом Україна до ЄС. Підставою для їх запровадження слугує нещодавня нова хвиля репресій окупаційної влади півострова проти його корінного населення.

«Ще торік я закликав Європейський Союз упровадити механізм санкцій як відповідь на порушення прав людини в Автономній Республіці Крим. Ми послідовно наполягатимемо, що за це має бути запроваджено нові санкції. Тому я підпишу ці документи. Ми знову звернемося до Європейського Союзу із проханням про застосування проти Росії санкцій», — заявив на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Тут Україна не самотня, бо Туреччина також занепокоєна сплеском насильства й закликає Росію припинити цю ганебну практику. Репресії проти кримських татар стануть темою обговорення на інших міжнародних майданчиках.

«Ми готуємося до обговорення на сесії в Генасамблеї ООН питань про ситуацію на тимчасово окупованих територіях. Тому дуже ретельно відбувається підготовка, готуємо фактаж і додаткові аргументи. Я впевнений, що цей захід закінчиться для України успішно і стане черговою поразкою російської дипломатії на міжнародній арені в її спробах виправдати свою агресію проти України», — окреслив амбітні плани головний дипломат країни.

Не менш актуальна нині й протидія коронавірусу, зокрема забезпечення громадянам свободи пересування. Нині до 95 зросла кількість країн, чиї кордони відкриті для наших громадян. Та відвідувати їх можна за умови дотримання необхідних обмежувальних вимог.

«Додатково працюємо над тим, щоб в умовах світового локдауну, коли країни закриваються, постійно збільшувати кількість місць, куди українці можуть поїхати», — цитує УНІАН слова урядовця.

Для в’їзду туди слід дотримуватися певних вимог, зокрема надавати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус або в деяких країнах проходити карантин.

Щодо наявності вакцин від COVID-19 зокрема виробництва Pfizer і BioNTech глава МЗС нагадав, що Президент Володимир Зеленський особисто розмовляв на цю тему з виконавчим директором компанії.

«Цього тижня Pfizer надіслав документацію для реєстрації вакцини в Міністерстві охорони здоров’я. Щойно її зареєструють, одразу Pfizer передасть контракт для обговорення й укладення, і його буде укладено», — запевнив Дмитро Кулеба. Він сподівається, що міністр охорони здоров’я Максим Степанов повернеться з Індії з позитивними підсумками переговорів з постачання вакцини від коронавірусу.

Він запевнив, що триває активна робота між Посольством України у США й адміністрацією Джо Байдена з підготовки першої телефонної розмови президентів.

«Я отримав останній звіт з нашого посольства у Вашингтоні про останні контакти із представниками нової адміністрації й не бачу жодних причин для занепокоєння. Вони обговорювали й майбутній контакт між нашими президентами. Триває нормальна планова робота і підготовка до цієї розмови», — дипломатично відповів на слушне запитання глава МЗС.

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