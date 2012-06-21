На рік, до 23 червня 2019-го, Рада Європейського Союзу продовжила санкції, які передбачають заборону європейським компаніям інвестувати в окупований Росією Крим та імпортувати товари з півострова. «18 червня 2018 року Рада ЄС продовжила обмежувальні заходи у відповідь на анексію Криму та Севастополя Росією до 23 червня 2019-го», — йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті Ради ЄС.
Ці заходи стосуються осіб та компаній із країн — членів Євросоюзу і поширюються на територію окупованого Криму та міста Севастополя. Санкції містять заборону на імпорт продукції, що походить з Криму, до країн Євросоюзу, а також заборону на інвестиції та капіталовкладення у Криму. Тобто жоден європеєць або зареєстровані в ЄС компанії не можуть купувати нерухомість або підприємства в Криму, фінансувати кримські компанії або постачати послуги.
Заборонено туристичні послуги, зокрема європейські круїзні кораблі не можуть зв’язуватися з усіма кримськими портами, крім надзвичайних ситуацій, повідомляє УНІАН.
Заборонено також здійснювати експорт певних товарів і технологій кримським компаніям, а також застосовувати ці товари й технології на транспорті, у телекомунікаціях, енергетичному секторі, зокрема для дослідження, розвідки й видобутку нафти, газу та мінеральних ресурсів. Заборонено технічну допомогу, посередницькі операції, будівельні та інженерні послуги, пов’язані з інфраструктурою у цих секторах.
«Як ідеться в декларації високого представника Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні від імені ЄС 16 травня 2018 року, ЄС рішуче підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Після чотирьох років анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь Російською Федерацією ЄС підтверджує, що не визнає та засуджує це кричуще порушення міжнародного права», — наголошено в повідомленні Ради ЄС.