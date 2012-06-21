«Росіян переконують, що Керч – колиска їхньої історії. Аналогічні аргументи з приводу Керчі влада Криму вимагає знайти й істориків. Але вчені ідею про первозданність Керчі поки що серйозно не сприймають», – йдеться у відео.
«Керчі виповнилось 2600 років. Тому для Росії дуже важливо приєднати історичну спадщину. Це рейдерське захоплення історії Кримського півострову до імперської», –розповів Сергій Громенко, історик.
Поки вчені сперечаються, історична спадщина в Криму руйнується. Мітрідадські сходи в Керчі перетворились на руїну. Два роки влада окупованого Криму не може їх відремонтувати.
Згідно з рішенням ООН, за збереження історичних об'єктів несе відповідальність країна-окупант. Росію визнали країною, що окупувала Кримській півострів.