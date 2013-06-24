Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов вважає, що після завершення війни державна служба вже не буде такою, якою була раніше.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу.

«Нам усім довелося пристосуватися до нової реальності, вчитися жити в реаліях нового етапу війни. Безумовно, ці зміни торкнулися й державної служби. Також зрозуміло, що після завершення війни державна служба вже не буде такою, якою була раніше. Ми всі, не будемо такими, як раніше», - сказав Немчінов.

За його словами, нині держава виконує свої функції, державні органи працюють чітко та злагоджено, як годинник.

Більшість державних службовців намагаються, наскільки це можливо в таких умовах, організувати роботу незалежно від місця перебування. Про це, зокрема, свідчить повноцінне функціонування органів влади, інфраструктури, вчасна виплата зарплат і пенсій, надання послуг.

«Надзвичайно болюче питання – перебування державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на тимчасово окупованих територіях. Попри небезпеку, більшість тримаються та демонструють надзвичайне лідерство: консультують людей з правових, фінансових і життєвих питань, допомагають громадянам», - підкреслив Немчінов.

24 лютого 2022 року росія продовжила військову агресію проти України, що почалася у 2014 році, та розпочала масованібомбардування мирних українських міст та селищ. російські військові розв’язали масовий терор на тимчасово окупованих територіях. Збройні сили України та Сили територіальної оборони чинять запеклий опір російським загарбникам та завдають їм величезних втрат.