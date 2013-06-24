Вчора Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов провів робочу зустріч з обговорення організаційних питань, пов’язаних з діяльністю Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічі також взяли участь представники Секретаріату Кабінету Міністрів України, члени конкурсної комісії та представники спільноти міжнародних донорів. Учасники висловили своє бачення проведення конкурсного відбору, а також обговорили питання, пов’язані із організацією діяльності конкурсної комісії.

Нагадаємо, що 15 січня 2024 року завершується строк повноважень Голови Національного агентства з питань запобігання корупції. Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» організацію та проведення конкурсного відбору на посаду Голови НАЗК здійснює Конкурсна комісія, яка формується не пізніше ніж за два місяці до завершення строку його повноважень.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 жовтня 2023 р. № 944 затверджено склад Конкурсної комісії з відбору на посаду Голови Національного агентства з питань запобігання корупції, до якої увійшли 3 особи, запропоновані донорами (Лаура Стефан, Метью Мюррей, Андрій Козлов), 3 особи, визначені Урядом (Оніщенко Наталія Миколаївна, Цувіна Тетяна Андріївна, Івановська Алла Миколаївна), 2 особи, на заміну членів Конкурсної комісії у разі дострокового припинення їх повноважень (Гиляка Олег Сергійович і Нона Цоцорія) по одній особі від Уряду та донорів.

«Так, наразі Урядом забезпечено виконання вимог Закону щодо строків та процедури формування складу Конкурсної комісії. Висловлюємо вдячність донорам за активну участь у формуванні Конкурсної комісії. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю та конструктивний діалог», - зазначив Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

Наступним кроком є започаткування процесу проведення конкурсного відбору. У цьому напрямі першочерговими заходами для конкурсної комісії вбачається:

- провести найближчим часом установче засідання, під час якого обрати Голову та секретаря конкурсної комісії;

- утворити секретаріат конкурсної комісії для допомоги у її діяльності;

- розробити та затвердити регламент своєї роботи, критерії та методику оцінки кандидатів на посаду Голови НАЗК;

- визначити умови та строки проведення конкурсу;

- розпочати прийом документів від осіб, які претендують на участь у конкурсі.