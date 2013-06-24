Вчора відбулося XXVIІІ засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління. Про це повідомляє Урядовий портал.

Засідання пройшло в онлайн режимі під головуванням Міністра Кабінету Міністрів України Олега Немчінова. У заході взяли участь: народні депутати України, представники Апарату Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України, Міністерства цифрової трансформації України, Національного агентства з питань державної служби України, Державної аудиторської служби України, громадських організацій та іноземні партнери.

Під час засідання заслухали питання функціонування директоратів в структурі апарату міністерств, про посади державної служби, які віднесені до посад фахівців з питань реформ, а також членами Координаційної ради було презентовано проект Концепції Програми інституційної підготовки України до вступу в Європейський Союз.

По завершенню було підтримано пропозицію Міністра Кабінету Міністрів щодо утворення при Координаційній раді з питань реформування державного управління робочої групи з комунікацій, основних її завдань та уповноваження його затверджувати персональний склад цієї групи.