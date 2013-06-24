Вчора, 18 грудня 2023 року, Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов із привітальним словом відкрив нараду-семінар «Повертаючись до Європи: актуальні питання політики України у сфері свободи совісті та забезпечення прав національних меншин і корінних народів». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Захід організований Державною службою України з етнополітики та свободи совісті, а також спільним проектом Ради Європи та Європейського союзу «Підтримка впровадження європейських стандартів щодо боротьби з дискримінацією та прав національних меншин в Україні».

Нарада-семінар почалась із хвилини мовчання, якою вшанували пам’ять полеглих захисників та захисниць.

«Серйозні завдання стоять у сфері забезпечення гарантованого Конституцією кожному в нашій країні свободи совісті. У цьому році відбулося ухвалення в першому читанні урядового законопроекту (реєстр. № 8371 згідно з яким в Україні не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані із центрами впливу релігійної організації (об’єднання), керівний центр (управління) якої знаходиться за межами України в державі, яка здійснює збройну агресію проти України. Після того, як Закон буде ухвалено в цілому на Держслужбу з етнополітики та свободи совісті чекають серйозні виклики, пов’язані з розробкою низки нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію Закону, а також велика організаційна праця з його імплементації. Необхідно також нарощувати зусилля зі сприяння релігійним спільнотам у мобілізації своїх ресурсів задля більш дієвої та ефективної допомоги громадянам України та всім мешканцям з надання допомоги населенню, військовим, постраждалим унаслідок гуманітарної кризи, яка утворилася через російське військове вторгнення. Зокрема, це утворення хабів з розміщення біженців, збору гумдопомоги в областях по всій Україні, а особливо — на прифронтовій території», - сказав Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Із привітальним словом також виступили: Заступник Голови Офісу Ради Європи в Україні Ерленд Фалк, Голова комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Микита Потураєв, Керівник сектору культури Представництва Європейського Союзу в Україні Тетяна Шульга та Генеральний директор Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков.