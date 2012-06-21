Від початку безстрокового голодування українського політв’язня кримського режисера Олега Сенцова минуло вже 100 днів. Олег оголосив про своє рішення 14 травня. Єдина вимога, яку він висунув російській владі, — звільнення всіх громадян України, засуджених в РФ до тюремних термінів за сфабрикованими справами. За ці 100 днів 42-річний Сенцов втратив у вазі близько 30 кілограмів, повідомляє Укрінформ. У нього загострилося хронічне захворювання серця і з’явилися проблеми з печінкою, нирками, почались анемія, оніміння кінцівок, пульс знизився до 40 ударів на хвилину.
Усі зусилля нашої влади й громадських активістів у світі, а також міжнародних партнерів, зокрема канцлера ФРН Ангели Меркель і президента Франції Емануеля Макрона, які особисто зверталися із проханням до Путіна з клопотанням негайно звільнити Олега Сенцова, на Кремль не вплинули. Без відповіді залишилися прохання про помилування Сенцова, надіслані Путіну генсеком Ради Європи Турбйорном Ягландом і матір’ю Олега.
На захист українського колеги стали й представники світового кінематографа. Із закликами звільнити Сенцова до Москви зверталися в різний час кінорежисери Педро Альмодовар, Кшиштоф Зануссі, Кен Лоуч, Акі Каурісмякі й Анджей Вайда. Неодноразово закликала звільнити його Європейська кіноакадемія, нагадує DW.
Листи на захист на ім’я російського президента надсилали письменники Салман Рушді, Ієн Мак’юен, Джонатан Франзен і Герта Мюллер. У кампанії на підтримку Олега Сенцова брав участь голлівудський актор Джонні Депп. За українського режисера заступались і російські митці, зокрема режисери Олександр Сокуров, Олексій Герман-молодший, Андрій Звягінцев, музикант Борис Гребенщиков та інші.
Тим часом вітчизняне МЗС укотре закликало іноземних партнерів і міжнародні організації посилити тиск на Москву, щоб змусити її звільнити Олега. «100 днів голодує Олег Сенцов. Страшна цифра. Людське життя — найвища цінність. Вимагаємо від РФ негайно звільнити Олега», — написала речниця МЗС Мар’яна Беца на своїй сторінці у Twitter.