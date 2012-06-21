Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв захистив своє звання чемпіона Універсіади і приніс Україні третє «золото» на XXIX Всесвітній літній Універсіаді в Тайбеї (Тайвань).
Після «срібла» у командних змаганнях Верняєв став чемпіоном студентських Ігор в особистому багатоборстві. Перше місце йому приніс результат у 88,300 бала.
«Срібло» та «бронза» дісталися японцям Шого Нономуре (86,050) і Ватару Танігава (85,700) відповідно.
Ще один українець Євген Юденков набрав шосту суму балів (83,525).