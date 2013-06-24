За словами Міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олександра Камишіна, Україна сьогодні може запропонувати найкращі умови для співпраці міжнародним виробникам зброї та боєприпасів. В інтервʼю провідному італійському виданню він розповів як український ОПК нарощує темпи виробництва, чому великі виробники зброї відкривають тут власні заводи попри активні бойові дії та як Україна бореться з корупцією в оборонці. Про це повідомляє Урядовий портал.

Україна зможе стати арсеналом вільного світу, а оборонна промисловість динамічно розвиватиметься десятиліттями. Відтак, для великих міжнародних компаній відкриваються великі можливості виробляти і протестувати свій продукт в умовах реальної війни.

«Виробляти в Україні, тестувати продукцію в Україні, проводити дослідження та розробки в Україні, модернізувати продукт в Україні. Наприкінці війни вони матимуть найкращий продукт», - підкреслив Олександр Камишін.

Крім того, очільник Мінстратегпрому розповів, що вітчизняному ОПК вдалося наростити темпи виробництва боєприпасів, однак він все ще залишається не достатнім для задоволення потреб війська. “З січня по липень ми виробили вдесятеро більше, ніж за 2022. Йдеться про міномети, гарматні снаряди та боєприпаси”, - зазначив Міністр.

Він також додав, що Україна постійно шукає партнерів для посилення потужностей виробництва зброї та обʼєднання зусиль, аби армія швидше отримала потрібні ресурси.

Міністр з питань стратегічних галузей промисловості наголосив на необхідності нульової терпимості до корупції в воєнний час.

«Наша команда залучає в структуру компанії молодих людей, вони не хочуть псувати свою репутацію. У моєму керівництві ніколи не було корупційних скандалів. Корупція в мирний час – це злочин, у воєнний час – державна зрада», - підсумував він.