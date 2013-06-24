Підприємства українського ОПК почали працювати значно ефективніше. Робота з нарощення обсягів виробництва боєприпасів триває. Однак потужний оборонно-промисловий комплекс – питання років, а не місяців. Про це Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів в інтерв’ю одному з каналів, передає Урядовий портал.

Він зазначив, що після свого призначення Міністром провів перевірку роботи заводів і багато з них не працювали у вихідні. «Для мене це було дивно на другому році війни. Наразі всі заводи в системі працюють ритмічно, злагоджено і на найвищому рівні», – каже Олександр Камишін.

Крім того, за словами очільника Мінстратегпрому, ОПК є тією галуззю економіки, яка активно зростає, залучає людей і пропонує достойну зарплату. «Я нещодавно об’їздив 5 заводів в одному місті, і скажу, що на цих заводах середня заробітна плата більша, ніж в регіоні. На деяких – в рази більша. Ми добираємо людей десятками – це хороший показник. Тому я вірю, що ОПК стане локомотивом відновлення економіки, а Україна – арсеналом вільного світу», – підсумував Олександр Камишін.