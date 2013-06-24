Пройшло пʼяте засідання Конгресу місцевих та регіональних рад при Президентові України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Серед основних тем засідання – безпека громад у зоні бойових дій та на деокупованих територіях, захист енергетичного сектору та критичної інфраструктури, відбудова, затвердження місцевих бюджетів, ветеранська політика.

У заході, окрім Президента України Володимира Зеленського, взяли участь Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, члени Уряду та голови обласних адміністрацій. Загалом серед учасників – 93 члени Конгресу офлайн і ще 1619 онлайн.

«Надзвичайно важливо зараз зосередитися на реалізації проектів з відновлення об’єктів енергетики, житла, критичної інфраструктури у громадах. Все це сектори необхідні для повернення їх до активного життя. При цьому для нас в пріоритеті – відбудова з урахуванням найкращого європейського досвіду як складова євроінтеграції України.

У цих процесах ми маємо тісно співпрацювати з органами місцевого самоврядування, щоб краще розуміти нагальні потреби громад. Маємо практично ідеальний приклад взаємодії Уряду та громад – програма державної грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла – єВідновлення. Понад 2 мільярди гривень прозоро і вчасно виплачені для потреб більше 30 тисяч родин по всій країні. Перед стартом програми були проведені необхідні консультації, зараз, під час реалізації ми продовжуємо системно працюємо з комісіями над вирішенням проблемних питань.

Також я хотів би висловити вдячність всім міжнародним партнерам, які підтримують відновлення України», – прокоментував Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, що теж був присутній на засіданні Конгресу.

На засіданні, зокрема, відбулося спілкування з представниками місцевої влади, які до цього мали можливість поставити свої актуальні запитання на сайті Конгресу.

У його межах розглянуто процедуру призову військовослужбовців з допомогою місцевого самоврядування, реабілітацію військових. Обговорювалося також законодавче затвердження рівних умов придбання та передачі ЗСУ необхідного обладнання на місцевому рівні, надання доступів органам місцевого самоврядування до кадастрової карти, забезпечення ліками жителів віддалених населених пунктів.

Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України створений для сприяння ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування. Взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, їхніми всеукраїнськими асоціаціями та міжнародними організаціями.

Завданнями Конгресу також є вивчення реалізації на місцевому та регіональному рівнях Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, підготовка пропозицій щодо підвищення ефективності виконання цієї Угоди та запровадження європейських стандартів у сфері місцевого самоврядування.